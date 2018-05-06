«Мстители» побили мировой рекорд по кассовым сборам

Кинофильм о супергероях «Мстители: война бесконечности» установил мировой рекорд, собрав в прокате миллиард долларов за 11 дней, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что «Мстители» установили рекорд до того, как прокат фильма стартовал в некоторых странах. К примеру, в Китае кинокартину впервые покажут 11 мая.

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Ранее рекорд по самым быстрым сборам миллиарда долларов принадлежал фильму «Звездные войны: Пробуждение силы», который собрал данную сумму за 12 дней. В общей сложности эту отметку преодолели 34 фильма.

Ранее «Мстители: Война бесконечности» установили рекорд по кассовым сборам за сутки: в день премьеры зрители купили билетов на $630 млн.