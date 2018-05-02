В США нашли покупателя компании Вайнштейна

Продюсерскую компанию братьев Вайнштейн The Weinstein Company готова купить компания Lantern Capital, сообщает CNN.

Lantern Entertainment готова купить активы компании за $310 млн. Отмечается, что эта сумма на 40% меньше, чем предлагалось несколько месяцев назад, и лишь небольшая часть того, сколько компания стоила до скандала Харви Вайнштейном.

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Компания в течение нескольких месяцев не могла найти покупателей или инвесторов.

В конце марта The Weinstein Company, ранее принадлежавшая продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному в сексуальных домогательствах, подала заявление о банкротстве.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании.