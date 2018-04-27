Михаил Задорнов оказался самым популярным комиком у россиян

Самыми популярными комиками у россиян оказались покойный Михаил Задорнов, Евгений Петросян и Владимир Винокур. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Среди опрошенных 21% россиян назвал любимым юмористом Задорнова, 19% — Петросяна, 11% — Винокура. Отмечается, что 37% респондентов затруднились назвать любимого комика, а 39% попали в категорию «другое».

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«Столичные жители предпочитают юмор Задорнова (18%) и Михаила Жванецкого (16%), молодежь — Павла Воли (19%) и Гарика Харламова (10%), а люди пенсионного возраста чаще смеются над шутками Евгения Петросяна (32%)», — резюмировали во ВЦИОМ.

Россияне также признались, что отдают предпочтение жизненным и политическим анекдотам.

Сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года. Он похоронен в Юрмале 15 ноября.