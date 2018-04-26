Владимир Пресняков-старший рассказал о своем самочувствии после инфаркта

Музыкант и композитор Владимир Пресняков-старший в своем фейсбуке рассказал о том, как чувствует себя после перенесенного инфаркта.

Пресняков-старший поблагодарил всех поклонников, переживавших за него. «Так получилось,что случился у меня инфаркт! Ну,случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое и мне значительно лучше!» — пишет он.

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Однако 72-летний артист также признался, что устал от бесконечных писем и звонков. «Стало тяжеловато читать сотни и сотни ваших писем,а я их читаю...» — намекнул Пресняков-старший.

Ранее сообщалось, что после госпитализации с инфарктом Владимир Пресняков-старший уже выписан из больницы и находится дома.