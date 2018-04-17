Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал «Белые каски» за пропаганду терроризма

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, сооснователь группы Pink Floyd, обвинил организацию «Белые каски» в пропаганде, которая способствует деятельности экстремистов, сообщает RT со ссылкой на заявление музыканта на одном из последних концертов

«Я считаю «Белые каски» фейковой организацией, которая существует только для создания пропаганды для джихадистов и террористов», — сказал Уотерс. По его мнению, деятельность «Белых касок» поощряет удары по Сирии. Он призвал не верить пропаганде «Белых касок» и других и не поощрять правительства на то, чтобы сбрасывать на Сирию бомбы. «Что мы должны сделать, так это убедить наши правительства не сбрасывать бомбы на людей», — добавил музыкант, пожелав проведения расследования ситуации в Сирии.

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«Белые каски» были в числе нескольких организаций, которые передали сообщения о двух случаях предположительного применения отравляющих веществ 7 апреля в городе Дума. Асадовская Сирия и Россия заявили о фальсификации фото и видео последствий атаки.

Уотерс сделал свое заявление 13 апреля. Вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии 14 апреля. 17 апреля американские журналисты сообщили, что не нашли следов химатаки в Думе.