Экс-вокалист группы Deep Purple попал в больницу Минска

Бывший вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер был госпитализирован в больницу скорой медпомощи в Минске, передает РИА «Новости».

«Вчера поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно», — сообщили в пресс-службе Минздрава Белоруссии.

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Джо Линн Тернеру 66 лет. В 2012-м переехал в Минск с супругой Майей Козыревой.

Он также был лидером группы Rainbow. После ухода из Rainbow Джо выпустил сольный альбом «Rescue You». В 1988 году Джо присоединился к группе Ингви Мальмстина Rising Force. В 1989 году он ушел из группы и был приглашен своим бывшим партнером по Rainbow Ричи Блэкмором заменить Иэна Гиллана в Deep Purple. С Deep Purple Джо записал альбом «Slaves And Masters». В 1992 году Тернер был уволен из группы.