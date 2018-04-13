Децл выплатит коммунальщикам 150 тыс. рублей

Басманный суд Москвы взыскал с рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децл) почти 150 тыс. руб. долга за коммунальные услуги, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

«Суд взыскал с него 149 тыс. 633 руб. долга и 4 тыс. в счет оплаты государственной пошлины», — пояснила она. Иск о долгах Децла ранее подала управляющая компания «Дом-Мастер».

Реклама

Ранее другой рэпер, Василий Вакуленко (Баста/Ноггано), по решению Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону выплатил Толмацкому 350 тыс. руб. компенсации за оскорбления в соцсетях.

В феврале певица Шакира выплатила властям Испании более €20 млн с целью урегулирования претензий со стороны налоговых служб.