Путин поздравил Винокура с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и художественного руководителя Государственного театра пародий Владимира Винокура с 70-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца», — говорится в поздравительной телеграмме.
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Как отмечается, президент также пожелал Винокуру здоровья, успехов и осуществления планов.
Ранее сообщалось, что Путин поздравил актера Александра Збруева с 80-летием.