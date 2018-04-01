Путин поздравил Винокура с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и художественного руководителя Государственного театра пародий Владимира Винокура с 70-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Замечательный, востребованный артист, искренний, открытый и доброжелательный человек, Вы щедро дарите людям свой яркий, жизнеутверждающий талант, тепло души и сердца», — говорится в поздравительной телеграмме.

Реклама

Как отмечается, президент также пожелал Винокуру здоровья, успехов и осуществления планов.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил актера Александра Збруева с 80-летием.