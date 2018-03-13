Серебренников назвал Табакова «Учителем, гуру, Отцом»

Режиссер Кирилл Серебренников выразил соболезнования в связи со смертью актера Олега Табакова. Переданное через адвоката заявление опубликовано на сайте театра «Гоголь-центр».

«Нам всем очень плохо, очень больно...Мы потеряли не просто великолепного Артиста, многие годы с одинаковым успехом игравшем и в театре, и в кино, потрясающего педагога, воспитавшего множество ярчайших звезд российской сцены, блестящего организатора театрального дела, который построил и наполнил жизнью не один театр, а несколько — Современник, Табакерку, МХТ... Мы потеряли Защитника», — написал Серебренников.

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По мнению режиссера, Табаков всю жизнь отстаивал интересы театрального искусства в СССР и России.

«Для меня лично и для многих актеров Гоголь-центра, окончивших Школу-студию Мхат, он еще был настоящим Учителем, гуру, Отцом», — подчеркнул Серебренников.

Ранее соболезнования выразил российски режиссер Андрей Звягинцев.