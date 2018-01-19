Зрители назвали сто лучших фильмов всех времен

Портал IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов всех времен по версии кинозрителей на начало 2018 года.

Лидером стал музыкальный фильм «Волшебник страны Оз» (1939) режиссера Виктора Флеминга. На втором месте — «Гражданин Кейн» (1941), режиссера Орсона Уэллса. Третье место отдали фильму ужасов «Прочь» (2017), который снял Джордан Пил.

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В десятку также вошли «Безумный Макс: дорога ярости» (2015) и анимационный фильм «Головоломка» (2015).

Картину «Крестный отец» пользователи поместили на 12 место.

Ранее американские кинокритики выбрали лучший фильм 2017 года.