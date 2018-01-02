Путин поздравил с днем рождения хореографа Юрия Григоровича

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народного артиста СССР хореографа Юрия Григоровича. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления с Днем рождения. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая Ваша работа – уникальна», — говорится в поздравлении Путина.

Путин также пожелал Григоровичу здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.