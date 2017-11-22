Кобзон рассказал о завещании Хворостовского

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Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал, что оперный певец Дмитрий Хворостовский оставил завещание, передает ТАСС.

Согласно завещанию его тело должно быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.

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«Он оставил завещание... Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть [праха] в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение», — сказал Кобзон.

В июне 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль мозга. Он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона, после чего вернулся на сцену. В конце 2016 года его здоровье ухудшилось.