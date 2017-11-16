Швыдкой посетовал на сообщения о груди Бузовой в новостях культуры

Экс-министр культуры и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетовал на сообщения о груди телеведущей и звезды реалити-шоу Ольги Бузовой в новостях культуры, передает RNS.

«Мы видим, как, скажем, главные информационные коммуникаторы – к примеру, Google или Яндекс – новостью номер один в культуре сделают не Санкт-Петербургский форум, а о том, насколько увеличился или уменьшился размер груди, извините, у Бузовой», — заявил Швыдкой на сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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Он добавил, что по частоте упоминаемости в СМИ Бузова явно обошла премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Швыдкой упомянул Бузову на сессии «СМИ о культуре: не навреди». В своем выступлении он говорил о том, что новостные журналисты чаще пишут не о самих культурных событиях, а о негативных явлениях, сопровождающих то или иное событие.

«Просто в культуре начинает интересовать не премьера в художественном театре, а нечто совершенно другое – размер юбки или высота каблука», – сказал Швыдкой.

Ранее сообщалось, что Швыдкой рассказал о причинах переноса вручения ТЭФИ.