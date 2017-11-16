Умерла актриса МХТ Сухолинская-Местечкина

На 89-ом году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Сухолинская-Местечкина. Об этом сообщается на сайте Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

Отмечается, что артистка умерла 14 ноября. Она проработала в МХТ 36 лет (с 1952 по 1988 годы).

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«Прощание с Людмилой Марковной состоится в Портретном фойе театра 18 ноября в 14.00 мск», — говорится в сообщении.

Людмила Сухолинская-Местечкина выпускница Школы-студии МХАТ 1952 года, она была принята в труппу театра сразу по окончании учебы.

Актриса сыграла в постановках «Двенадцатая ночь», «Синяя птица» (роль Ночи она играла более 30 лет), «Идеальный муж», «Ученик дьявола», «Мария Стюарт», «Жил-был каторжник», «Царская милость», «Потусторонние встречи», «Эшелон» и «Тартюф».