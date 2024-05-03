«Невероятно опасен»: друзья переживают за Бритни Спирс после ссоры с бойфрендом

Друзья певицы Бритни Спирс заявили, что переживают за ее состояние после ссоры с бойфрендом Полом Солизом. Об этом сообщает Page Six.

«С самого начала он для нас был плохой новостью», — говорит один из близких 42-летней звезды.

Еще один инсайдер заявил об опасности мужчины.

«Он невероятно опасен», — заверяет источник.

Спирс сблизилась с Солизом в августе 2023 года на фоне развода с третьим мужем Сэмом Асгари. Солиз был домработником Бритни Спирс, однако был уволен, когда стало известно о его криминальном прошлом.

Накануне ночью, по сообщению TMZ, к Бритни Спирс в номер отеля Chateau Marmont после ссоры с бойфрендом приехали медики. Пока пара находилась в номере, между ними произошла сильная ссора, которая, по словам источников, переросла в драку, и певица повредила ногу. Бритни Спирс кричала и не контролировала себя в коридоре, и гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.

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