Кремль закроют на несколько дней

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии для посетителей территории Московского Кремля на несколько дней. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль также будет закрыт для посетителей 5, 6, 7, 8 и 9 мая. В ФСО отметили, что в эти дни мероприятия в Государственном Кремлевском дворце проходят согласно афише на сайте.

3 мая территория Московского Кремля тоже была временно закрыта для посетителей — до 13:00.

На 7 мая в Кремле запланирована церемония вступления в должность Владимира Путина, избранного в очередной раз президентом Российской Федерации. А 9 мая, в День Победы, на Красной площади состоится парад, посвященный Дню Победы.

Накануне стало известно, что военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия Победы в Москве. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в параде примут участие более 9 тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация.

Ранее в Москве прошла репетиция авиационной части Парада Победы.