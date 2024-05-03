Российские врачи спасли мужчину с крюком в голове

В Санкт-Петербурге врачи Елизаветинской городской больницы спасли 34-летнего мужчину, которому в голову вошел металлический крюк. Об этом врачи больницы рассказали в беседе с журналистами телеканала «Санкт-Петербург».

Инцидент, в результате которого пострадал мужчина, произошел в апреле. Петербуржец помогал другу с машиной, которую тянули на тросе, когда часть сломавшегося крюка отлетела ему в голову. В медицинское учреждение пострадавшего доставили в тяжелом состоянии.

На извлечение фрагмента крюка врачи потратили три часа. В процессе операции пациенту удалили часть костной ткани.

По словам нейрохирурга больницы Айгази Кискаева, мужчина сразу после операции показал положительную динамику: у него восстанавливается речь и функции правой руки, которые были нарушены из-за несчастного случая.

К полноценной жизни пациент сможет вернуться после реабилитации.

Ранее в Новосибирске врачи рассказали, как спасли мужчину с вилами в голове.