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В МИД РФ заявили о попадании в руки террористов поставленного Украине вооружения

Захарова: теракты на Западе уже совершаются поставленным на Украину оружием

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставленное Украине вооружение «всплывает» в странах коллективного Запада, которые уже становятся жертвами своих поставок. Об этом сообщает ТАСС.

«Непосредственно на территории стран коллективного Запада уже совершаются по миру теракты, в которых замешано это (поставленное Украине. — прим. ред.) оружие, — сказала Захарова на брифинге.

Граждане стран Евросоюза и США не застрахованы от того, чтобы стать жертвой этого оружия и идеологий, привитых Киеву Западом, отметила представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, у всех западных проектов, аналогичных Украине, был одинаковый конец: «созданные и вскормленные коллективным Западом террористы» туда же и возвращались.

Также на брифинге Захарова заявила, что Украина открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада. Она подчеркнула, любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия. И об этом Москва предупреждает США, Великобританию и ЕС, добавила дипломат.

Ранее Захарова указала на признание Западом войны против России руками украинцев.

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