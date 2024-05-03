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Полиция ищет девушку-подростка, сбежавшую в Петербург к другу-наркоману

Mash: полиция ищет школьницу, сбежавшую к другу-наркоману в Петербург

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Depositphotos

Полиция ищет 15-летнюю школьницу, которая выключила телефон и сбежала в Петербург к 26-летнему другу-наркоману. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации Telegram-канала, девушка-подросток ранее уже сбегала в Петербург к неоднократно судимому за хранение и употребление наркотиков мужчине. Сообщается, что они познакомились в Уфе в 2023 году, когда школьница жила с матерью, и в скором времени она уехала к нему в Петербург.

Спустя несколько месяцев ее друг-наркоман сообщил отцу школьницы, что та находится в больнице в связи с употреблением запрещенных веществ. Тогда родитель забрал ее к себе, однако несовершеннолетняя постоянно просилась обратно к петербуржцу, писала письма и страдала от разлуки.

Несколько дней назад она собрала вещи, выключила телефон и снова сбежала в Петербург. Когда школьница узнала, что ее ищет отец, она позвонила брату и заявила, что снова выйдет на связь, когда ей исполнится 18 лет.

Отмечается, что за этот период несовершеннолетняя успела пройти лечение в реабилитационном центре. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее сотрудника реабилитационного центра обвинили в насилии над школьницей.

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