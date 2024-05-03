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В МИД РФ оценили заявления о причастности России к взрывам в Чехии

В МИД назвали политическим заказом обвинения в причастности РФ к взрывам в Чехии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала обвинения в адрес Москвы о причастности к взрывам в Чехии в 2014 году.

«Во всей этой истории очевиден лишь политический заказ на обвинение нашей страны по обыкновению старательно исполненный Прагой под управлением Лондона и Вашингтона», — заявила она.

По ее словам, обвинения в адрес России — это «смешно, правда, еще и грустно».

До этого полиция Чехии обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны РФ в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов в стране. Речь идет о взрывах, произошедших в конце 2014 года на складах боеприпасов германской компании Imex во Врбетице. Находившиеся там снаряды предназначались для продажи Украине. Ущерб от взрывов составил более одного миллиарда крон. После этого Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, согласно утверждению чешских властей, в это время находились в стране.

Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Боррель назвал дату первых поставок снарядов Украине в рамках чешской инициативы.

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