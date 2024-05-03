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Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО в Москве

Журналист Welt Ваннер удивился числу посетителей выставки трофейной техники НАТО

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Минобороны РФ

Тысячи граждан России пришли посмотреть на трофейную технику НАТО, которую разместили на Поклонной горе в Москве, где в эти дни проходит выставка. Об этом заявил немецкий журналист канала Welt Кристоф Ваннер.

«Я вчера туда поехал и был удивлен, сколько пришло людей. Тысячи русских хотели увидеть эту бронетехнику и танки, захваченные российскими Вооруженными силами», — отметил он.

2 мая германский политолог Александр Рар заявил, что выставка трофейной техники НАТО на Поклонной горе в Москве наносит Западу идеологический удар.

Выставка трофейной техники на Поклонной горе открылась 1 мая. За несколько минут до начала работы экспозиции у входа собрались десятки людей.

У посетителей есть возможность рассмотреть немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams соответственно. Более того, в Москву с поля боя привезли подбитые британскую бронемашину Mastiff и шведскую БМП CV90. Вместе с ними на площадке разместили украинские танки Т-72 и Т-64, а также множество других видов техники.

Ранее в США объяснили, почему ВСУ отозвали танки Abrams с передовой.

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