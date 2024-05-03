Россия отвергла обвинения в причастности к кибератаке на Германию

Временный поверенный в делах РФ в Германии отверг обвинения в причастности России к предполагаемой кибератаке на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства России.

Как заявили в дипмиссии, 3 мая этот представитель посольства Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, «где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ28 на центральный офис» данной партии в 2023 году.

Там отметили, что «представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур» к этому и «деятельности группы АРТ28 в целом как бездоказательные и необоснованные».

В посольстве также назвали этот демарш МИД ФРГ «очередным недружественным шагом», который направлен «на разжигание в Германии антироссийских настроений» и ведет «к дальнейшему разрушению» отношений между двумя странами.

До этого представитель МИД ФРГ заявил, что в Германии есть свидетельства того, что серверы, в том числе электронной почты немецких компаний, пострадавших от «кибератак со стороны России», были взломаны.

Ранее Шольц заявил, что Россия не так сильна, как кажется.