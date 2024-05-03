Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия отвергла обвинения в причастности к кибератаке на Германию

Дипломат РФ в МИД ФРГ отверг обвинения в причастности России к кибератаке

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Временный поверенный в делах РФ в Германии отверг обвинения в причастности России к предполагаемой кибератаке на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства России.

Как заявили в дипмиссии, 3 мая этот представитель посольства Российской Федерации был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, «где ему заявили протест в связи с якобы доказанной кибератакой «подконтрольной ГРУ» хакерской группы АРТ28 на центральный офис» данной партии в 2023 году.

Там отметили, что «представитель посольства категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур» к этому и «деятельности группы АРТ28 в целом как бездоказательные и необоснованные».

В посольстве также назвали этот демарш МИД ФРГ «очередным недружественным шагом», который направлен «на разжигание в Германии антироссийских настроений» и ведет «к дальнейшему разрушению» отношений между двумя странами.

До этого представитель МИД ФРГ заявил, что в Германии есть свидетельства того, что серверы, в том числе электронной почты немецких компаний, пострадавших от «кибератак со стороны России», были взломаны.

Ранее Шольц заявил, что Россия не так сильна, как кажется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами