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В Госдуме дали совет «отрезателям» Калининграда от России

Депутат ГД Толмачев заявил, что отрезать Калининград от России не удастся

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Depositphotos

Отрезать Калининград от России не удастся, там сосредоточена мощнейшая войсковая группировка. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, слова которого передает РИА Новости.

«Отрезать регион не удастся. А «отрезателям» могу порекомендовать следить за целостностью собственных стран и сосредоточиться на своих проблемах. А уж финнам, у которых такая огромная граница с нами, тем более», — заявил он.

Финский политик, кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола заявил, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой, в этой связи на Западе могут рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа РФ в Калининград.

Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков сказал, что заявления о возможности закрыть доступ России к Калининграду абсурдны и граничат с неадекватностью.

Ранее в Госдуме отреагировали на идею ограничить доступ России к Калининграду.

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