В Госдуме дали совет «отрезателям» Калининграда от России

Отрезать Калининград от России не удастся, там сосредоточена мощнейшая войсковая группировка. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, слова которого передает РИА Новости.

«Отрезать регион не удастся. А «отрезателям» могу порекомендовать следить за целостностью собственных стран и сосредоточиться на своих проблемах. А уж финнам, у которых такая огромная граница с нами, тем более», — заявил он.

Финский политик, кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола заявил, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой, в этой связи на Западе могут рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа РФ в Калининград.

Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков сказал, что заявления о возможности закрыть доступ России к Калининграду абсурдны и граничат с неадекватностью.

Ранее в Госдуме отреагировали на идею ограничить доступ России к Калининграду.