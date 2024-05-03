В Берлине произошел пожар на заводе оборонно-промышленной компании

В Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl. Об этом сообщает Bild.

«В настоящее время четыре этажа здания полностью сгорели. Часть здания уже обрушилась... Пожар больше невозможно взять под контроль изнутри», — рассказал представитель пожарной службы Адриан Венцель.

К тушению пожара привлечено 130 человек. Отмечается, что в здании горят химикаты, существует риск образования опасных веществ, которые распространяются вместе с дымом. Жителей района Лихтерфельде просят закрывать двери и окна, а также отключить кондиционеры. Причины пожара не называются.

В марте текущего года сообщалось, что завод Tesla, на котором работают 12,5 тысячи человек, в Берлине был эвакуирован из-за отключения электричества после поджога. Перед этим экологические активисты подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде, против расширения которого они и протестуют.

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