МИД РФ пригрозил ответом за попытки транспортной блокады Калининграда

Любые попытки ограничить проход судов РФ через Балтийские проливы в Калининград получат ответ со стороны Москвы. Так в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление финского депутата Мики Аалтолы, предложившего закрыть доступ России в Калининград, передает РИА Новости.

«Любые попытки ограничения права судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым последуют жесткие ответные меры», — подчеркнула она.

До этого Аалтола заявлял, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой, в этой связи на Западе могут рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа РФ в Калининград.

До этого Эстония вновь обвинила Россию в глушении GPS-сигнала в Балтийском регионе. Глава МИД республики Маргус Цахкна заявлял, что эта проблема касается Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. По мнению Цахкна, «атака на GPS является частью гибридной акции, которая нарушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения».

Ранее в Эстонии сообщили о сбое в работе GPS на восточном фланге НАТО.