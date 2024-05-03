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Чемпион «Большого шлема» рассказал, как Рублеву обрести уверенность

Экс-теннисист Ольховский: у Рублева отличный шанс выиграть «Мастерс» в Мадриде

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Susana Vera/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему российский теннисист Андрей Рублев обычно начинает хуже играть в самых важных матчах и отметил, что на проходящем в Мадриде в эти дни грунтовом «Мастерсе» у него есть отличный шанс на титул.

«Думаю, это дело времени. Дело в том, что Андрей, когда наступают такие решающие моменты, немножко зажимается, и поэтому мяч перестает лететь. То есть – лететь с той скоростью, с которой он обычно бьет. Мне кажется, этот момент он должен пройти, потому что Андрюха, он очень трудоспособный, трудолюбивый и большой объем работы делает. И именно, может быть, через объем, когда вот эту вот уверенность он почувствует, может быть, это и случится. «Что самое интересное, у него очень хороший шанс на этом «Мастерсе», да. Сегодняшний матч с Фрицем и дальше там Оже-Альяссим и Лехечка. То есть реальный шанс очень хорошо сыграть. Вот посмотрим, как эти два матча пройдут. Потому что Андрей сам это понимает. Напряжение будет приличное. И как он справится именно с этим волнением, очень интересно», — подчеркнул Ольховский.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Рублев выбил из борьбы прошлогоднего победителя и третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса – 4:6, 6:3, 6:2. В полуфинале россиянин сыграет с американцем Тэйлором Фрицем.

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