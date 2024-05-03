Госпитализирован певец Niletto

Певец Niletto (настоящее имя Данил Прытков) госпитализирован. Об этом он сообщил в Telegram-канале «Лига ставок. Media Basket».

Прыткову прооперировали правую ногу, поэтому он не сможет принимать участие в матчах медийной баскетбольной лиги.

«Могу играть в одноногий баскетбол пока что в ближайшее полгода. Надеюсь, восстановлюсь к следующему сезону», — рассказал он.

Позже Прытков добавил, что травма не тяжелая.

«Всех обнял, это чисто механическая травма, поэтому, это лишь дело времени. Еще сыграем!» — пообещал он.

Накануне у актера и телеведущего Леонида Ярмольника развились проблемы с желудком, пансинусит и артрит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, сейчас за артистом и его супругой присматривают врачи. Mash сообщает, что во время последней компьютерной томографии у Ярмольника нашли воспаление гайморовых пазух.

Ранее стало известно, что Боярская и Матвеев не платили коммунальные платежи и попали под суд.