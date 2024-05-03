Минобороны РФ назвало число сбитых беспилотников в зоне спецоперации за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки нейтрализовали 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три авиабомбы Hammer зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram.

«ПВО РФ за сутки сбила 40 беспилотников», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, также российские ПВО ликвидировали три управляемые авиабомбы Hammer французского производства.

Незадолго до этого министерство обороны сообщало, что российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ и уничтожили ангары с украинской техникой, ударив неуправляемыми авиаракетами.

Перед этим российские солдаты показали новый способ борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины при помощи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». От дронов-камикадзе расчеты комплексов взяли на вооружение гладкоствольные ружья 12-го калибра.

Ранее в ВСУ заявили о невозможности противостоять российским FPV-беспилотникам.