ВС РФ ликвидировали радиолокатор подсвета с двумя установками ЗРК С-300ПТ

Российская армия ликвидировала украинский радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками ЗРК С-300ПТ», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, операция произошла при участии оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

Незадолго до этого Минобороны РФ назвало число сбитых беспилотников в зоне спецоперации за минувшие сутки. По данным отчета, нейтрализовано 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три авиабомбы Hammer в зоне спецоперации.

Перед этим российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ и уничтожили ангары с украинской техникой, ударив неуправляемыми авиаракетами.

Ранее в ВСУ заявили о невозможности противостоять российским FPV-беспилотникам.