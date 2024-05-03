Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ ликвидировали радиолокатор подсвета с двумя установками ЗРК С-300ПТ

Минобороны: ВС РФ уничтожили радиолокатор с двумя установками ЗРК С-300ПТ

close
100%
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российская армия ликвидировала украинский радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Уничтожены: радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками ЗРК С-300ПТ», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, операция произошла при участии оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

Незадолго до этого Минобороны РФ назвало число сбитых беспилотников в зоне спецоперации за минувшие сутки. По данным отчета, нейтрализовано 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три авиабомбы Hammer в зоне спецоперации.

Перед этим российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ и уничтожили ангары с украинской техникой, ударив неуправляемыми авиаракетами.

Ранее в ВСУ заявили о невозможности противостоять российским FPV-беспилотникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами