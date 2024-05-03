Российские подростки сожгли Библию на камеру

На Ставрополье несколько подростков сожгли Библию в костре и сняли это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Ставрополь».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Новоалександровске. На кадрах с места происшествия видно, как юноша показывает в камеру Библию, а затем кладет ее в костер.

Сообщается, что двое участников произошедшего на данный момент арестованы и им грозит наказание в виде лишения свободы. Еще двое несовершеннолетних заплатят штраф. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого кандидат в президенты США Дональд Трамп начал продавать Библию под своим брендом и с адаптированным предвыборным лозунгом, который звучит как «Сделать Америку снова молящейся». Отмечается, что напрямую от своего имени он наборы со священным писанием стоимостью в $59,99 не продает, однако получает от торговли ими определенный гонорар.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран перед Евровидением.