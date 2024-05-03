Кулеба обсудил с главой МИД Чехии инициативу по закупке припасов для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с чешским коллегой Яном Липавским, в ходе которого стороны обсудили инициативу по закупке боеприпасов для ВСУ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я поговорил с Яном Липавским чтобы оценить прогресс чешской инициативы и общие усилия по поддержке военной помощи Украине. Мы также скоординировали совместные шаги, чтобы мирный саммит прошел успешно. Я благодарен Чехии за ее дружескую и постоянную поддержку», — написал Кулеба.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первые поставки снарядов на Украину в рамках чешской инициативы намечены на конец мая — начало июня.

17 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Позже политик пояснил, что Прага оказывает военную помощь Киеву, потому что боится повторения Пражской весны.

Ранее Шольц высмеял просьбы Украины о поставках ракет Taurus.