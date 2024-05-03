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Apple проведет рекордный выкуп акций из-за плохих продаж

Apple объявила о выкупе акций на $110 млрд из-за падения продаж iPhone

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Mark Lennihan/AP

Apple проведет крупнейший в своей истории выкуп акций (buyback) на $110 млрд, сообщает Bloomberg. Причиной стали плохие продажи iPhone в последнем квартале.

Предыдущий рекорд по buyback американская компания установила в 2018 году. Тогда технологический гигант санкционировал выкуп акций на сумму $100 млрд.

Шесть из десяти крупнейших обратных выкупов ценных бумаг в США принадлежат именно Apple. В список также входят Chevron и Alphabet.

Инвесторы отреагировали на новости позитивно. Стоимость акций Apple на предторгах взлетели на 7,19%, до $185,62 за штуку.

Согласно последнему отчету Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), iPhone 15 и 15 Plus оказались менее популярными в США, чем смартфоны Apple предыдущего поколения. На новые модели в первом квартале пришлось меньше четверти всех продаж.

Ранее в России заявили о нехватке оригинальных запчастей для техники Apple.

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