Жулин рассказал, сколько зарабатывают российские фигуристы после отстранения

Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что фигуристы не должны жаловаться на свой заработок во время отстранения от международных турниров.

«Сейчас я скажу, что русские фигуристы практически ничего не потеряли. Есть ли миллион рублей? Даже больше. Фигурное катание, я считаю, нам грех жаловаться, потому что, ну, мы всегда на виду, мы на Первом канале, у нас хорошая посещаемость, поэтому нам платят, я не буду жаловаться. Но с футболом несоизмеримо», — сказал Жулин.

Также он отметил, что фигуристы получают приличные призовые за Кубок вызова и Кубок Первого канала.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за политической ситуации. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Жулин сделал откровенное признание о Навке.