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Захарова указала на признание Западом войны против России руками украинцев

Захарова: Британия признала, что Запад ведет войну против РФ руками украинцев

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о праве ВСУ бить по территории России первым признанием Запада в ведении войны против Москвы руками украинцев. Ее слова приводит РИА Новости.

«Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является «секретом Полишинеля»: Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев», — заявила Захарова.

3 мая информационное агентство Reuters вернуло новость с призывом Кэмерона атаковать объекты в России. Во время визита в Киев он заявил, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. В Госдуме уже ответили на заявление главы британского МИД.

После этого Дмитрий Песков заявил, что в Кремле воспринимают заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве ВСУ использовать британские вооружения для ударов по России как прямую эскалацию.

Ранее в Британии заявили о планах «столетнего сотрудничества» с Украиной.

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