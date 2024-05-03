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ВС России сообщили об ударе по нефтебазе «Баловное»

Минобороны: ВС России поразили нефтебазу «Баловное», снабжающую ВСУ топливом

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Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что российская авиация и артиллерия поразили нефтебазу «Баловное», которая снабжала украинскую армию топливом. Информация об этом опубликована в Telegram-канале военного ведомства.

«Поражена нефтебаза «Баловное», с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 102 районах», — говорится в сообщении министерства.

Кроме этого, военные сообщили, что за сутки в зоне СВО были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ, пусковая установка ЗРК IRIS-T.

18 апреля около нефтебазы в Воронеже начался сильный пожар. До этого губернатор региона Александр Гусев сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ уничтожили беспилотник над Воронежем. Он говорил, что при падении беспилотника было повреждено промышленное здание.

Ранее в США рассказали, как Россия мешает снабжению ВСУ беспилотниками.

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