Третья попытка: Ариана Гранде объявила о помолвке с риелтором

О предстоящей помолвке 27-летняя Ариана Гранде сообщила в Instagram. «Навсегда и еще дольше», — подписала исполнительница серию кадров со своим партнером, а также кольцом с жемчугом и бриллиантом.

Будущие супруги получили множество поздравлений от близких и друзей. Мать Арианы, Джоан, отметила в Twitter: «Я так рада приветствовать Далтона Гомеса в нашей семье! Ариана, я так сильно люблю вас с Далтоном! Желаю счастья сейчас и всегда! Ура и поцелуи!»

Менеджер Гранде, Скутер Браун, заявил: «Поздравляю эти две удивительные души. Ари, мы любим тебя и очень рады. Далтон, ты счастливчик».

Гранде долго не выносила напоказ свои отношения с Гомесом, выложив лишь несколько его кадров в соцсетях. В начале августа обладательница премии «Грэмми» поздравила Далтона с днем рождения, поделившись подборкой фотографий и видео с ними.

«Поздравляю с днем рождения моего лучшего друга, лучшую часть всех моих дней. Я люблю тебя», — написала она.

По сведениям The Hollywood Reporter, Гранде и Гомес вместе c января этого года. Они проводят карантин из-за пандемии коронавируса в доме в Лос-Анджелесе. Впервые певица подтвердила свои новые отношения в музыкальном видео на ее сингл с Джастином Бибером «Stuck With U», в котором они с Далтоном медленно танцуют под песню о любви.

Гомес работает главным агентом по продаже элитной недвижимости в Aaron Kirman Group в Лос-Анджелесе. Согласно биографии, размещенной на сайте компании, Гомес — ветеран рынка. В течение первых трех лет работы в компании он занимал должность операционного директора и демонстрировал высокий уровень продаж.

До романа с Гомесом певица была помолвлена с комиком Питом Дэвидсоном, известным участием в комедийном шоу «Saturday Night Live». О намерении пожениться пара сообщила в июне 2018 года, однако через несколько месяцев они расстались. Выступая на церемонии награждения премией «Грэмми», певица сняла со своего пальца обручальное кольцо и положила его в коробочку.

В одном из интервью Пита спросили, что он думает об этом поступке, на что комик ответил, что считает ее «королевой драмы».

«Я понял ее намек. С другой стороны, это ее работа. Из всего такого строится ее музыка, я понимаю это», — сказал он.

Актер также отметил, что причиной их расставания стала смерть от передозировки наркотиков бывшего партнера Гранде — рэпера Мака Миллера.

«Я знал, что после этого все будет кончено. Это было действительно ужасно, и я даже не могу себе представить, на что это похоже. Она действительно любила его. Кажется, я тогда сказал ей: «Я буду рядом столько, сколько ты захочешь». Но она захотела остаться одной», — заключил комик.

На долю певицы выпало немало потрясений в последние годы. Так, в мае 2017 года на «Манчестер Арене» в конце ее концерта прогремел взрыв, в результате которого погибли 23 человека и 122 получили ранения. С того момента звезда страдает посттравматическим стрессовым расстройством.