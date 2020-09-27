На выходе из театра: умер актер из «Антикиллера» Никита Логинов

Звезда фильмов «Антикиллер» и «Московская сага» Никита Логинов скончался в возрасте 56 лет. Артист почувствовал себя плохо на выходе из московского театра «Около дома Станиславского», где он заведовал художественно-постановочной частью. По данным источника «Пятого канала», предварительной причиной смерти Логинова стал сердечный приступ. Отмечается, что артист ушел из жизни «мгновенно» у крыльца театра, расположенного в Вознесенском переулке в центре Москвы. К месту трагедии сразу же приехали сотрудники полиции и медики, которые констатировали смерть актера.

Коллега артиста Екатерина Кудрина подтвердила «Газете.Ru» эту информацию, подчеркнув, что причина смерти еще не установлена.

«Да. Он умер, — сказала актриса театра «Около дома Станиславского». — Простите, я не могу это комментировать. Должна выйти официальная информация».

Артист известен широкой аудитории благодаря ролям в фильмах «Антикиллер», «ДМБ», «Последний мент», «Московская сага», «Адвокат-9», «Неудача Пуаро», «Пятая стража», «Москва. Три вокзала» и другим.

В 1990 году Логинов окончил режиссерский факультет Московского института культуры. В студенческие годы артист дебютировал в кино, снявшись в картине «Мы — ваши дети». С тех пор он принял участие в съемках двух десятков полнометражных лент и сериалов.

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В последние годы Логинов работал в театре «Около дома Станиславского», где играл в спектаклях по произведениям «Бег» Михаила Булгакова, «Вчера наступило внезапно, Винни-Пух или Прощай, Битлз» Алана Милна, «Муми-Тролль и комета» Туве Янссон, «Нужна драматическая актриса («Лес»)»Александра Островского, «Оккупация милое дело. О, Федерико!» Татьяны Орловой, «Русская тоска» Лилии Загорской и Юрия Погребничного, «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, «Сарай №12» Виктора Пелевина, «Три мушкетера» Александра Дюма, «Три сестры» Антона Чехова, «Чевенгур» Андрея Платонова и других. Отличительной особенностью театра является не только близкое расположение к дому Станиславского, но и то, что он работает не напрямую с идеями знаменитого драматурга, а самостоятельно существует рядом, «около».

Ранее «Газета.Ru» писала о смерти народного артиста России и солиста Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслава Войнаровского, ушедшего из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщили близкие оперного певца на его личной странице в Facebook. Коллеги Войнаровского почтили его память в посте на странице МАМТ в соцсети. Они рассказали, что артист отдал служению музыкальному театру более 45 лет своей жизни и запомнился зрителям благодаря комическим партиям царя Менелая в «Прекрасной Елене» Жака Оффенбаха, Зупана в «Цыганском бароне» Иоганна Штрауса, Труффальдино в «Любви к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, Винокура в «Майской ночи» Николая Римского-Корсакова и многих других опереттах и мюзиклах.

«Психологической точностью отличались его решения образов Зиновия Борисовича («Катерина Измайлова» Шостаковича), Шуйского («Борис Годунов» Мусоргского), Сарафанова («Старший сын» Гладкова). Триумфом стало исполнение Вячеславом Игоревичем Дона Херома в прокофьевском «Обручении в монастыре», — говорится в сообщение сотрудников театра.

Также дань памяти коллеге отдал главный дирижер театра, виолончелист и заслуженный артист России Феликс Коробов, назвавший Войнаровского «фантастическим человеком и феноменальным артистом».