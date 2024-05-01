«Лукашенко — не диктатор»: Тихонов заявил, что глава Белоруссии является человеколюбом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в интервью «Советскому спорту» заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не является диктатором.

Тихонов, проживающий долгое время на территории Белоруссии, заявил, что множество спортивных проектов, реализованных в стране, были созданы во многом благодаря главе государства.

«Многие говорят, что Лукашенко — диктатор. Да не диктатор он! Суровость закона говорит о его человеколюбии. Я скажу так: если бы мы жили в таком достатке, культуре и чистоте с такими продуктами, то у нас все было бы по-другому», — заявил Тихонов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Александр Тихонов призвал Россию дать четкий ответ об участии в ОИ-2024.