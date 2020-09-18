«Логическое завершение»: Пашаева лишили статуса адвоката

Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса. Об этом сообщатся на сайте Федеральной палаты адвокатов (ФПА).

«Очевидно, что это решение наиболее адекватно в сложившейся ситуации. Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», — заявил президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное дело.

Защитник потерпевших Александр Добровинский в комментарии «Газете.Ru» заявил, что будет скучать по Пашаеву.

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«Эльман Пашаев был моим процессуальным противником. У меня есть свое мнение о нем, которое сложилось за долгое время работы. Но я не буду давать оценку решению по своему коллеге, с которым мы были по разные стороны баррикад. Я не так воспитан, — сказал адвокат. — Единственное, что могу сказать — я буду за ним скучать».

Ранее бывший защитник Михаила Ефремова признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении с журналистами.

Дисциплинарные дела в отношении Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского были возбуждены 13 июля. В ФПА не стали уточнять причины, по которым были открыты разбирательства. Однако в заявлении подчеркивалось, что корпоративная культура их сообщества отвергает саморекламу: «адвокаты используют дело актера для самопиара, дают интервью и комментарии СМИ, в эфире радиостанций и телеканалов, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии».

Тогда Пашаев заявил «Газете.Ru», что он не подчиняется ФПА. «Я этого никогда не делал, но в дальнейшем буду делать постоянно. Я не подчиняюсь Федеральной палате адвокатов. Это не мои начальники. Адвокат ни от кого не зависит», — сказал он, пообещав, что будет чаще посещать телевизионные передачи и давать больше интервью.

В своем блоге на радиостанции «Эхо Москвы» Пилипенко подчеркивал, что суть претензий к Пашаеву не касаются его тактики защиты. Глава ФПА также предположил, что подзащитный Ефремов сам принял предложенную адвокатом тактику, которая по итогу привела к столь суровому наказанию — восьми годам колонии общего режима.

«Позиция в процессе стала их общей. К тому же подзащитный усугублял свое положение неуместными репликами в суде, которые явно были его авторским экспромтом», — добавил глава ФПА.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы и обязал выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП. По информации СМИ, заслуженный артист России дважды отказывался от услуг Пашаева, потому что он его «подставил».

Однако ныне лишенный своего статуса адвокат говорил журналистам, что это неправда. По словам Пашаева, «общественники» приходили к Ефремову и просили сказать, что он его подставил.

«Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь». Я ему сказал: «Выбирай свою жизнь», — объяснил он телеканалу «Москва 24».

Однако уже 16 сентября стал известен новый защитник актера, им стал юрист Роман Филиппов. Он будет представлять интересы заслуженного артиста России в ходе рассмотрения апелляции.