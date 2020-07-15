«Борьба за правосудие»: Вайнштейн не добился сделки с жертвами

Судья Нью-Йорка отклонил предложение компании Харви Вайнштейна о досудебном урегулировании конфликта, которое могло бы освободить от ответственности как продюсера, так и нескольких его директоров, сообщает Hollywood Reporter. Несмотря на то, что сейчас Вайнштейн отбывает 23-летний срок за два преступления сексуального характера, бывшему продюсеру еще в 2017 году был предъявлен коллективный иск от нескольких жертв кинобосса, не фигурировавших в громком деле начала этого года.

При рассмотрении нового иска судья отказал в сделке, которая была предложена адвокатом компании при поддержке Генеральной прокуратуры Нью-Йорка.

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Сторона обвинения сразу заявила, что считает ее несправедливой. Во-первых, сделка не требует признания вины от Вайнштейна, так как всю компенсацию будут выплачивать страховые компании, сотрудничавшие со студией продюсера. Во-вторых, пострадавшие получили бы приблизительно по $10-15 тыс., а остальные деньги пошли бы на оплату адвокатов продюсера. Кроме того, соглашение навсегда бы освободило ответчиков от исков по этой статье, и генеральный прокурор на законном основании был бы лишен права возбуждать дела, связанные с этими исками, в отношении Вайнштейна.

Адвокаты истцов выразили удовлетворение решением суда. По их словам, сама попытка навязывания денег в качестве компенсации жертвам насилия говорит о несправедливости и повторной попытке жестокого обращения с женщинами.

Представитель одной из девушек Джон Клин рассказал The Hollywood Reporter, что у этого соглашения изначально не было шансов на одобрение судьей, потому что основная его суть — освобождение Харви Вайнштейна и его сторонников от уголовного преследования в обмен на мизерные суммы для жертв насилия. По словам адвоката, все хотят хорошего результата для девушек, а эта сделка не смогла бы им обеспечить правосудие.

«Мы будем продолжать бороться за истинное правосудие в отношении Вайнштейна и системы, которая позволяла ему совершать злоупотребления на протяжении десятилетий», — цитирует слова адвоката The Hollywood Reporter.

Тем не менее, прокуратура Нью-Йорка, а, в частности, генеральный прокурор Летиция Джеймс, была уверены в справедливости соглашения и практически решенности этого вопроса в суде.

«После преследований, угроз и дискриминации пережившие все это наконец-то дождутся хоть какой-то справедливости», — сказала Джеймс.

Теперь Вайнштейна ждет еще одно судебное разбирательство после того, как в феврале этого года он был признан виновным в многочисленных преступлениях сексуального характера. В марте 2020 года решением суда Вайнштейн был приговорен к 20 годам тюрьмы по первому пункту обвинения — за принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли в 2006 году. Максимальный срок по этому пункту обвинения предусматривал до 25 лет заключения. Еще три года тюрьмы Вайнштейн получил за изнасилование стилистки Джессики Манн 18 марта 2013 года в отеле на Манхэттене. По этому пункту обвинения продюсер мог получить до четырех лет тюрьмы. На сегодняшний день пока не озвучиваются возможные сроки по новому процессу, однако в случае признания вины Вайнштейна его тюремное заключение может существенно продлиться.