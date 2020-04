«Была идея»: Тарантино хотел снять приквел к «Криминальному чтиву»

Голливудский актер Майкл Мэдсен, исполнивший роль Вика Вега в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы», частично подтвердил слухи о планах режиссера взяться за проект, который объединил бы героя Мэдсена с персонажем «Криминального чтива» Винсентом Вегой, которого сыграл Джон Траволта. По словам актера, Тарантино несколько раз обсуждал с ним и Траволтой возможность снять фильм о братьях Вега, который стал бы приквелом двух его культовых картин.

«Мы должны были заниматься криминальными делами в Амстердаме. Фильм должен был начинаться с того, как мы выходим из тюрьмы в разных местах. И открываем клуб в Амстердаме», — рассказал Мэдсен.

Такой сюжетный ход укладывался бы в мифологию фильмов Тарантино – по сюжету «Криминального чтива» Винсент Вега только что вернулся в Лос-Анджелес из Амстердама. Актер выразил сожаление в связи с тем, что прошло уже много времени и они с Траволтой серьезно постарели.

Тем не менее, Тарантино всего несколько лет назад вновь обратился к нему с предложением на этот счет.

«У него была идея, что Вик и Винсент будут близнецами, которые встречаются после смерти своих братьев. Это очень сложно, но когда Квентин начинает обсуждать идею, ей очень легко поддаться», — сказал Мэдсен, сдерживая смех.

При этом в последний раз Мэдсен и Траволта работали в кино вместе совсем недавно, в фильме о гонках 2019 года «Бок о бок».

«У нас была сцена, где мы на большой прощальной вечеринке, и я подхожу к Джону, и он говорит: «Я думал, что ты умер». А я смотрю на него, и я говорю: «И я думал, что ты умер». И мы оба рассмеялись», — рассказал Мэдсен о процессе совместной работы с Траволтой спустя столько лет.

Поводом для интервью, в котором актер рассказал об этих подробностях стало его видеообращение к поклонникам в социальных сетях. В своем ролике Мэдсен в пародийном ключе воссоздал знаменитую сцену с отрезанием уха из «Бешеных псов», а участие в съемках приняли члены его семьи. В конце клипа, который он смонтировал под песню «Stuck in the Middle with You», актер призвал своих подписчиков беречь себя и оставаться дома, чтобы ограничить распространение пандемии коронавируса.

«Мне было чертовски скучно, собственно говоря. Моя жена сказала, что было бы весело сделать шутку в стиле «Бешеных псов». Это было очень весело, и я удивлен, что у нас получилось», — признался Мэдсен.

Мэдсен неоднократно появлялся в фильмах Тарантино после участия в съемках «Бешеных псов». В частности, он появился в обеих частях дилогии «Убить Билла», а также сыграл в вестерне «Омерзительная восьмерка» и недавнем хите «Однажды… в Голливуде».

Траволта, для которого «Криминальное чтиво» открыло новую главу в карьере после тяжелого периода, после 1994 года не сотрудничал с режиссером на крупных проектах. Тем не менее, в 2019 году его заметили на вечеринке в честь девятого фильма Тарантино, а в интервью он признался, что хотел бы воссоединиться с постановщиком для работы над каким-нибудь проектом.

«Я бы этого хотел. Такие великие режиссеры нанимают тебя, потому что 90% их работы уже сделано, когда они тебя отбирают. Потому что они верят, что ты – нужный человек, поэтому не стоит форсировать что-то неестественным путем. Посмотрите, сколько Квентин дрался за то, чтобы получить меня в «Криминальное чтиво». Этот парень поставил на кон свою репутацию, свою карьеру, потому что был настолько уверен», — подчеркнул Траволта.

Он добавил, что таким как Тарантино нужно давать «полную творческую свободу», и ни к чему не принуждать.