«Зачем слил?» Баста довел до слез участниц «Голоса»

На Первом канале прошел третий, завершающий этап поединков музыкального шоу «Голос. Дети», в котором свои номера представили зрителям подопечные рэпера Басты.

Первую тройку конкурсанток, в которую вошли Алиса Савчиц, Елизавета Сметанникова и Марьяна Титова, ведущие программы назвали «трио блондинок». Молодые исполнительницы и их наставник выбрали для первого номера песню «Убей мою подругу» группы «ВИА Гра». В конце композиции девочки также показали свои навыки речитатива. Полина Гагарина похвалила певиц за яркое выступление, а их наставника — за смелое обращение с мелодией хита. Меладзе одобрил то, как была использована песня авторства его брата. «Непростая работенка — слить из «Голоса» ребенка», — сказал Нагиев, прежде чем Баста сделал свой выбор в пользу Елизаветы Сметанниковой.

Во вторую тройку вошли две четырнадцатилетние участницы — Анна Прокопенко, Алина Штырняева — и шестилетняя Любава Соляная. Подопечные Басты вышли к зрителям с хитом группы «Иванушки International» из 1990-х «Тучи». Меладзе назвал их интерпретацию «интересной» и отметил, что песня стала «легендарной», а Гагарина похвалила исполнительниц за пение в унисон и назвала «сладкоголосым ангелочком» Любаву Соляную. Однако Баста решил оставить в проекте Анну Прокопенко. «Наконец Любава улыбнулась!» — удивился наставник после того, как объявил о своем решении. «Эй ты, толстый дядька в белом, ты зачем слил меня с проекта?» — сказал Нагиев, спрятавшись за спиной потерявшей голос от волнения девочки. «Я спела не лучше всех, а суперски», — сказала сама девочка уже за кулисами и пообещала в следующий раз пойти к Полине Гагариной.

Следующая тройка — Злата Осипова, Дарья Киселева, Софья Льорет — вышла в кислотно-ярких, пестрых костюмах в стиле восьмидесятых. Они спели песню современной исполнительницы Lizzo «Good as Hell». «Ваши голоса звучали как настоящие сурдины», — похвалила певиц Гагарина, отметив грув их выступления. «Все идеально, не к чему придраться», — согласился Меладзе. Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.

В единственную мужскую тройку Басты вошли Егор Блинов, Иван Кургалин и Владимир Серков. «Это трио «Разбитые сердца», — представили они себя под первые аккорды песни Ярослава Евдокимова «Фантазер» в тяжелой рок-обработке. «Вы покорили мое сердце», — призналась Гагарина, после чего Меладзе сравнил выступление со сборищем пацанов в ростовском дворе, которые готовы доказать свою крутость любой ценой. «Со мной дальше продолжит путешествие в конкурсе Кургалин Иван», — объявил Баста свое решение после раздумий. Вернувшись за кулисы, Владимир Серков не смог сдержать слез. «Я не хочу уходить, я еще вернусь», — сказал он.

Последними к зрителям вышли десятилетняя Олеся Казаченко, шестилетняя Ксения Шаплыко, а также дуэт Валерии Базыковой и Манижи Аминовой (13 и 14 лет). Ансамбль начал с инструментального исполнения токатты и фуги ре-минор Баха, которая быстро перешла в суперхит восьмидесятых «Eye of the tiger» группы «Survivor». «Здесь была и музыка, здесь было и шоу», — отметил Меладзе, а Гагарина назвала их номер «концентрацией харизмы». Из четырех участниц «тройки» Баста выбрал Олесю Казаченко, а дуэту Базыковой и Аминовой он предложил записать пять песен, продвижением которых займется его продюсерский центр. На прощание выбывшие девушки спели песню Глории Гейнор «I will survive».

Сразу после этого пять участников, отобранных Бастой, приняли участие в этапе «Песня на вылет». В его рамках они повторно исполнили песни, с которыми они выступали во время слепых прослушиваний. Наставник принял решение и взял с собой в финал программы Олесю Казаченко и Софью Льорет.