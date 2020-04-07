Пневмония ушла: Игоря Николаева выписали из Коммунарки

Народный артист России Игорь Николаев был выписан из больницы в Коммунарке, где находился с подозрением на коронавирус. В Instagram-аккаунте его супруги Юлии Проскуряковой появилось видео, на котором музыкант гуляет со своей четырехлетней дочкой. Судя по всему, врачам удалось поставить Николаева на ноги. Как ранее рассказывала Проскурякова, ее муж заболел около двух недель назад. Тогда из симптомов у него была только высокая температура, однако вскоре у него диагностировали пневмонию.

После того как несколькими днями ранее Лев Лещенко был госпитализирован с пневмонией и подозрением на коронавирус, Николаев принял решение перестраховаться и обратился к медикам спецбольницы. Композитор сдал тест на COVID-19, который был проверен дважды, однако оба раза результата оказались отрицательными.

Лев Лещенко также был выписан из клиники в Коммунарке. Об этом сообщил его близкий друг, артист Владимир Винокур.

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«Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу», — сообщил Винокур изданию РИА «Новости».

Примечательно, что несмотря на присутствие всех симптомов уханьского вируса, нетипично тяжелое течение болезни и ранее уже подтверждавшийся диагноз, концертный директор певца Олег Дмитриев сообщил, что Лещенко получил отрицательный результат на коронавирус.

Накануне стало известно, что в ту же клинику с диагнозом «двухсторонняя пневмония» госпитализировали 70-летнюю народную артистку Надежду Бабкину. Согласно сведениям СМИ, певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Сообщалось, что Бабкина была экстренно доставлена в больницу 1 апреля, и с этого момента ее близкие пытались скрыть информацию. В частности, 40-летний сожитель Бабкиной Евгений Горшечков назвал фейком новости о госпитализации артистки.

«Она сидит дома, занимается хозяйством, и нет даже температуры», — говорил мужчина.

Позднее сын певицы все же подтвердил, что она находится в больнице. «Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал, с кем она могла общаться и видеться в это время, сказать не могу. Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть», — приводит его слова «СтарХит».

Согласно сведениям МК, в настоящий момент анализы Бабкиной на COVID-19 показали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни является «абсолютно коронавирусной».

По мнению некоторых специалистов, в случае с Надеждой Георгиевной речь может идти о мутации болезни и погрешностях в работе тест-систем, которые рассчитаны на определение РНК вируса, а не наличие в организме антител. В случае если инфекция поменяла штамм, анализы не могут ее распознать.

По словам близких артистки, Бабкина не могла контактировать с кем-либо зараженным коронавирусом в последнее время.

«Она стойкая, никогда не подвержена панике, человек-танк в этом смысле. Ничего не боится, жить она любит и хочет. Надеемся, что у нее все будет хорошо», — сказали родственники певицы.