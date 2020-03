Концерт из гостиной: Элтон Джон выступил в эфире Fox News

Телеканал Fox News и вещательная компания iHeartRadio провели благотворительный концерт в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Артисты записывали выступления в своих квартирах, чтобы развлечь скучающих на карантине, почтить неоценимый труд медработников и собрать пожертвования для помощи пострадавшим от COVID-19. Ведущим концерта, который прошел в эфире Fox News и iHeartRadio вечером 29 марта, стал британский певец Элтон Джон.

Реклама

«Мы все вместе проводим время дома. У тебя есть семья и близкие, и я тоже нахожусь рядом. Мы заботимся друг о друге и делаем все возможное во время этого кризиса, — сказал Элтон Джон во вступительной речи. — Сейчас многие люди переживают горе, неуверенность и страх. Но позвольте мне сказать вам, что нас объединит все доброе, что происходит в мире.

Все врачи, медсестры и ученые сейчас находятся на передовой. Они являются живым доказательством того, что большинство супергероев не носят плащи».

На беспрецедентном концерте артисты исполнили свои самые популярные музыкальные произведения. Американская певица и лауреат пятнадцати наград «Грэмми» Алиша Киз предстала перед зрителями в домашней одежде и без макияжа. Девушка призвала людей помнить, насколько они сильные, и посвятила медицинским работникам композицию «Rise Up».

Ведущий пошутил, что не может выступить, потому что находится на карантине без своего рояля, а затем объявил выступление группы The Backstreet Boys. Продюсеры считали, что у коллектива не получится выступить, поскольку музыканты находятся в разных домах, соблюдая изоляцию. Однако каждому из них удалось исполнить свои партии композиции «I Want It That Way» дистанционно.

«Пятеро участников Backstreet Boys находились в пяти разных домах. Все они должны были петь и играть свои партии, угадывая, как соединить все их телефоны в одну сеть, — как будто дирижер оркестра, пытающийся заставить их всех играть в разных местах», — сказал Fox News главный программист iHeart Media перед шоу.

Вместо рекламных роликов в перерывах между выступлениями телеканал призывал зрителей поддержать фонды «Feeding America» и «First Responders Children's Foundation», помогающие пострадавшим от пандемии.

Американский рок-музыкант и бывший барабанщик группы Nirvana Дейв Грол посвятил свою песню «My Hero» всем, кто занимается ликвидацией эпидемии. Во время выступления он находился в домашней студии. Певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас исполнили хит «Bad Guy» под гитару, сидя дома на диване.

«Давайте оставаться сильными вместе», — сказала Айлиш перед выступлением.

Сиара и Рассел Уилсоны появились на видео с детьми в игровой комнате, ведущий Райан Сикрест произнес речь из своей кухни, а Камила Кабельо и Шон Мендес выступили в своем доме в Майами. Также в шоу участвовали Деми Ловато, Мелисса МакКарти, Эллен ДеДженерес, лидер Green Day Билли Джо Армстонг, Тим Макгроу, Сэм Смит и Леди Гага. Некоторые артисты не исполняли песни, а выступали с вдохновляющей речью. Вместо привычных эпатажных нарядов Леди Гага предстала перед поклонниками в простой серой толстовке.

«Мое сердце болит за людей, которые потеряли близких, а также за людей, которые теряют работу, — отметила Гага. — Я хочу убедиться, что вы делаете все возможное, чтобы сохранить свое физическое и психическое здоровье.

Социальное дистанцирование нелегко, но попробуйте пообщаться с друзьями дистанционно, медитируйте, когда можете, и находите радость в мелочах».

Завершая концерт, Джон заявил, что сказал неправду об отсутствии инструмента в его доме, и сыграл композицию «Don't Let the Sun Go Down on Me» на синтезаторе своего сына.