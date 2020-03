Отказ изолироваться: как Marvel избавится от звезды

По словам источников издания We Got This Covered, близких к студии Marvel, руководство компании всерьез рассматривает возможность отказа от сотрудничества с актрисой Еванджелиной Лилли из-за ее отношения к эпидемии коронавируса и отказа от самоизоляции.

Они сообщили, что студия планирует больше не возвращаться к ее героине в ходе дальнейшего развития франшизы, после того как между ними будут исполнены все контрактные обязательства.

Предполагается, что она появится в третьей части фильма «Человек-муравей», однако ее экранное время будет серьезно сокращено, что может броситься в глаза после внимания, которое было уделено ей в фильме «Человек-муравей и Оса», где она стала первой главной героиней фильма киновселенной Marvel, вынесенной в заголовок.

Рассматривается даже возможность окончания сюжетной линии ее персонажа в комиксах Marvel, однако по этому вопросу решение еще не было принято. По словам источников, руководство компании может изменить решение только в случае изменения общественного мнения.

Ситуация вокруг Лилли начала развиваться в негативном ключе из-за неосмотрительной публикации актрисы в Instagram. Звезда выложила фотографию кружки чая с подписью: «Утренний чай. Только что подбросила детей на занятия по гимнастике. Они все помыли руки перед тем, как заходить внутрь. Они играли и смеялись, #обычныедела».

В ответ на волну разгневанных комментариев от подписчиков, которые сочли ее отношение к эпидемии коронавируса и необходимости самоизолироваться безответственным, она ответила, что «некоторые люди ценят жизнь выше свободы, а некоторые ценят свободу больше жизни» и напомнила, что «каждый сам делает свой выбор».

Она также подчеркнула, что ситуация, в котором мир оказался, чересчур напоминает ей законы военного времени и «нервирует» ее, нарушая комфортное состояние.

На слова жителя Нью-Мексико о нехватке еды и проблемах с ее поставками, звезда Marvel ответила:

«Я думаю, нам всем нужно притормозить, сделать глубокий вдох и посмотреть на факты, которые у нас есть. Их сумма не ведет к необходимости всеобщего глобального карантина, контроля и безумию, которые мы сейчас чувствуем на себе. Я надеюсь, что люди успокоятся и осознают, где находятся, в ближайшее время».

Новый виток возмущения среди комментаторов вызвало заявление Лилли, у которой ослаблен иммунитет, что она живет в одной квартире с больным отцом и двумя детьми.

«Я сейчас живу с отцом, у которого лейкемия в четвертой стадии. У меня ослаблен иммунитет. У меня двое детей», — рассказала она.

В какой-то момент актриса также стала намекать на возможную связь коронавируса и освещения пандемии с интересами политиков.

«Давайте сейчас будем бдительны. И добры. Наблюдательными и снисходительными — будем следить за нашими лидерами, чтобы они не воспользовались моментом и не украли больше наших свобод», — написала она.

Лилли добавила, что каждый раз в год президентских выборов происходит «нечто».

Ранее с критикой в ее адрес помимо комментаторов в социальных сетях также выступала звезда «Игры престолов» Софи Тернер.

«Не будь такой глупой, даже если ты ценишь свою «свободу» выше твоего здоровья. Мне наплевать на твою свободу! Ты можешь заразить других людей, других уязвимых людей вокруг тебя, поступая так. Поэтому оставайтесь дома! Это не круто, не ярко и не умно», — говорила Тернер в видеообращении.