«Не дорос еще»: Лукьяненко ответил американцу на слова о Достоевском

Российский писатель Сергей Лукьяненко высказался по поводу резкого заявления американского автора Джеймса Эллроя, который в одном из интервью признался, что не сумел прочитать роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» и назвал его классическое произведение «русским дерьмом». Знаменитый писатель-фантаст в разговоре с «Газетой.Ru», в частности, выразил мнение, что из-за подобных слов Эллроя «ничего страшного не произойдет ни для книги Достоевского, ни для мировой литературы».

«Думаю, что [такое о мировой классике] говорить он может. Ничего страшного от этого не произойдет — ни для книги Достоевского, ни для мировой литературы.

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Писатели, честно говоря, любили высказываться друг о друге нелицеприятно всегда. Если почитать высказывания наших классиков, как они оценивали творчество друг друга, то там можно найти куда более хлесткие эпитеты. При том, что эти говорящие были прекрасными и великими писателями. И те, про кого говорили, были великими писателями, — пояснил Лукьяненко.

Он также подчеркнул, что «литература всегда в определенной мере является вкусовщиной», и посоветовал 71-летнему американскому коллеге вернуться к «Преступлению и наказанию» позже.

«Литература — всегда вкусовщина в определенной мере. То, что для кого-то великий писатель, для другого — совершенно бессмысленный набор букв. А в конкретно этой ситуации нужно пожалеть хорошего, наверное, американского развлекательного автора, что он не может переварить и оценить Достоевского. <...> Можно посоветовать Эллрою, с творчеством которого, к сожалению, лично не знаком, просто вернуться к этому чтению позже, возможно, он дорастет. Такое с людьми бывает — некоторые до классики дорастают в старости, в глубоком возрасте. Это нормально», — заключил автор «Дозоров».

Создатель романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов, в свою очередь, выразил мнение, что Эллрой не имел права говорить такие слова в адрес классической книги Достоевского.

«Мне кажется, ответ тут очевиден — нет, [не имеет права говорить такое]», — сказал писатель «Газете.Ru».

Отвечая на вопрос о том, может ли современный автор, выпускающий книги, не читать Достоевского, Иванов заявил: «Он имеет право быть писателем, не читая Достоевского. Другое дело, что есть соображения профессионализма. И эти соображения предполагают, что человек с классикой будет знаком».

Согласно Иванову, мнение Эллроя — «личная история, которая не имеет отношения ни к американской культуре, ни к российской, ни ко взаимоотношениям России и Америки». «Это просто личные тараканы этого американского писателя, которые не делают ему чести», — пояснил он.

В заключение известный литератор предположил, что Достоевского непросто понимать всем. «Его сложно понимать всем — и русским, и англичанам, и американцам, и немцам, и французам, и итальянцам. Но ну и что? Как говорится», — добавил Иванов.

Резонансное интервью Джеймса Эллроя, известного по бестселлеру «Секреты Лос-Анджелеса» (по книге был снят популярный одноименный фильм, в котором среди прочих сыграли Гай Пирс, Рассел Кроу, Кевин Спейси, Ким Бейсингер и Дэнни Де Вито), опубликовало испанское издание El País.

Отвечая на вопрос, какую книгу он планирует прочитать, но по каким-то причинам не делает этого, он со смехом сказал: «Это «Преступление и наказание». Я каждый раз начинаю, а затем думаю: «Нет, чувак, я не могу читать это русское дерьмо, это не для меня».

Эллрой родился в 1948 году в Лос-Анджелесе. Славу ему принес цикл «Лос-Анджелесский квартет», а также множественные экранизации его произведений.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие отечественные авторы особо почитаемы за рубежом. Достоевский (наряду с Львом Толстым), как и ожидалось, оказался с отрывом самым читаемым и популярным русским писателем для иностранцев.