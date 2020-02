«Оргия и стриптиз»: Шакира и Джей Ло оскорбили американцев

В Федеральную комиссию по связи США (FCC), регулирующую телевидение, поступило 1312 жалоб от телезрителей, возмутившихся выступлением Дженнифер Лопес и Шакиры в перерыве Супербоула, передает TMZ. По данным издания, танцевальное шоу в исполнении двух певиц раскритиковали за пропаганду порнографии и излишнюю откровенность.

«Выступление было неуместным. Шакира лежала на полу, извиваясь, как во время секса, в то время как Лопес то вращалась на шесте, то наклонялась, чтобы обнажить свою пятую точку, а еще прижимала руку к своей промежности», — цитирует одно из обращений TMZ.

Как отмечает портал, большинство жалоб поступили от семей с детьми. Они раскритиковали телевещателей за то, что выступление транслировалось в прайм-тайм.

«Недопустимо, чтобы в прайм-тайм на экранах показывали шоу, напоминающее порнографию, — с имитацией оргий и стриптизом. Это семейное мероприятие, — заметил один из телезрителей. — Я не подписывался на канал Playboy, все что я хотел — посмотреть Супербоул в окружении близких. Упаси бог! Мы просто хотели посмотреть футбол и короткий концерт, но вместо этого над нашими глазами надругались».

Некоторые также заявили, что выступление Лопес и Шакиры отбило у них желание следить за футболом. Несмотря на возмущения и жалобы, трансляцию на Youtube посмотрели уже 136 млн человек.

В ночь со 2 на 3 февраля в перерыве между финальным матчем по американскому футболу первой на сцену вышла 43-летняя Шакира с песнями «She Wolf», «Empire» и «I Like It» Карди Би. Затем ее сменила Лопес, которой уже исполнилось 50, — певица представила свои главные хиты, включая «On the Floor» и «Jenny from the Block». Номер впечатлил не только любителей спорта, но и звезд вроде Ким Кардашьян и Леди Гаги.

«Джей Ло и Шакира сбыли просто невероятными. Я танцевала и улыбалась во время всего шоу в перерыве. Настолько сильная сексуальная энергия от этих сильных женщин, как в жизни, так и на камерах!» — поделилась Гага.

Однако нашлись и те, кому перформанс показался чересчур экстравагантным. Так, журналистка National Review Мадлен Кирнз обвинила постановщиков в лицемерии.

«Некоторые люди считают, что в их выступлении содержалось мощное антитрамповское послание, подчеркивающее достоинство женщин (не нашлось лучшего способа отомстить президенту и любителю порнозвезд, чем представить женщин в виде порнозвезд?) Другие считают, что это была попытка сделать мейнстримом сексуализацию женщин, разрушить культуру нации, а также оказать губительное влияние на детей, — написала Кирнз. — Каким образом изображение стриптизерши или порнозвезды, чья работа состоит в том, чтобы в первую очередь имитировать возбуждение, сделает нас сексуально свободными?»