«Вернуть спокойствие»: «Сезар» подаст в отставку из-за Полански

Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа, учредивший престижную премию «Сезар», в полном составе подал в отставку, передает Variety. Члены совета покинут свои посты сразу после церемонии вручения премии, которая состоится 28 февраля. Такой шаг академики обосновали уважением к тем, кто делал кино в прошлом году.

«Мы приняли эту меру, чтобы почтить память тех, кто повлиял на французский кинематограф в 2019 году, вернуть себе некоторое спокойствие и сделать так, чтобы кинофестиваль оставался праздником», — говорится в официальном заявлении академии, опубликованном в четверг, 13 февраля.

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Дирекция «Сезар» подверглась острой критике за отсутствие гендерного паритета и прозрачности. Основное негодование вызвал фильм Романа Полански «Офицер и шпион», который получил 12 номинаций. Петицию с требованием модернизировать премию подписали 400 деятелей кино, в том числе актеры Омар Си и Леа Сейду, продюсер Саид Бен Саид и режиссеры и сценаристы Мишель Хазанавичус, Эрик Толедано, Жак Одиар, Арно Деплешен и Оливье Накаш.

Академия изберет новый исполнительный совет уже после церемонии вручения награды, которая пройдет 28 февраля. После этого, как пообещали в академии, министерство культуры Франции выберет посредника, который будет курировать ее реформу.

За кандидатуру Романа Полански проголосовали 4313 членов Академии. По мнению создателей петиции, это решение говорит об их несостоятельности. В тексте обращения рекомендуется разнообразить совет «Сезар», пригласив в него больше женщин. В настоящее время 65% его представителей — мужчины.

»<...> профессионалы кино решили поощрить Полански 12 номинациями, когда 12 женщин обвиняют его в изнасиловании», — напомнила представительница французской женской организации Osez le Féminisme Селин Пике.

В 2017-м режиссер отказался исполнять обязанности председателя жюри «Сезар» из-за возмущения вокруг возбужденного против него 40 лет назад дела о растлении несовершеннолетней. Тогда министр по правам женщин Лоранс Россиньоль назвала решение назначить Полански «легитимизирующим насилие». В то же время ряд кинодеятелей, включая членов оргкомитета «Сезара», публично встали на сторону постановщика, посчитав, что обвинение уже не актуально.

Дело в отношении Романа Полански было возбуждено в 1977 году. Его обвинили в совращении 13-летней модели Саманты Геймер. Согласно законам США, режиссеру грозило тюремное заключение сроком на 50 лет. В 1978 году Полански пошел на сделку с судом — признать вину в обмен на снятие обвинений. Однако сделка сорвалась, после чего он тайно покинул США. Сейчас режиссер живет в Париже.

В 2018 году Полански исключили из Академии кинематографических искусств и наук США. Причиной исключения также было уголовное преследование по обвинению в сексуальных преступлениях. До этого руководство академии внесло изменения в кодекс поведения и запретило становиться членами Киноакадемии гражданам, обвиняемым в преступлениях сексуального характера.

За последние годы Полански обвинили в изнасиловании сразу несколько женщин. В ноябре 2019 года актриса Валентин Монье рассказала газете Parisien, что в 1975 году режиссер избил и изнасиловал ее. Бывшей манекенщице на тот момент было 18 лет. Сам Полански отверг обвинения.