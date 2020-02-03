Локи, Соник и Джеймс Бонд: трейлеры «Супербоула-2020»

В первый уикенд февраля в штате Флорида произошло главное событие американской национальной футбольной лиги — 54-й матч Супербоула. За звание чемпиона сразились команды «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас Сити Чифс», а в перерывах зрителям показали несколько трейлеров к блокбастерам, выход которых в прокат запланирован на 2020 год.

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Целый ворох трейлеров к своим проектам представила студия Disney, показавшая промо-ролики к двум фильмам, где главные роли исполнили женщины. Первым стала игровая версия одного из классических «поздних» мультфильмов студии — «Мулан». Фильм о самопожертвовании и героизме дочери пожилого воина, которая замаскировалась под мужчину, чтобы рискуя своей жизнью спасти отца и дать отпор войскам захватчиков.

Вторым фильмом Disney стала очередная часть разросшейся до гигантских размеров франшизы о команде супергероев «Мстители» из киновселенной Marvel, посвященная главной участнице ансамбля — «Черная вдова». Действие картины о специальном агенте с русскими корнями Наташе Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон будет разворачиваться после событий фильма «Первый мститель: Противостояние», в его центре окажется попытка главной героини разобраться со своим прошлым.

Однако наибольший интерес зрителей вызвали короткие тизеры сериалов в Кинематографической вселенной Marvel «Локи», «Сокол и Зимний солдат» и «Ванда/Вижн», которые создаются для стримингового сервиса Disney+. Публика впервые получила возможность составить представление, что ее будет ждать в ближайшем будущем.

Кинокомпания Universal представила трейлер к девятой части главной гоночной франшизы XXI века «Форсаж 9». После спин-оффа «Хоббс и Шоу», зрители вновь встретятся с Домиником Торетто и его возлюбленной Летти в исполнении Вина Дизеля и Мишель Родригес. Налаженный быт пары, которая воспитывает внебрачного сына, будет поставлен под угрозу из-за мести кибертеррористки Сайфер, которая прибегнет к услугам младшего брата Доминика, чтобы добраться до своего обидчика.

Зрители Супребоула также увидели долгожданный новый трейлер пришествия на большой экран сверхзвукого синего ежа из мира игровых приставок «Соник в кино». Напомним, что первая версия была нещадно раскритикована за дизайн самого Соника. Создатели прислушались к жалобам фанатов и поменяли внешний вид ежика. В рекламном ролике вместе с трехмерной моделью главного героя снялись ведущие американские спортсмены, а в самом фильме главного злодея, изобретателя Айво Роботника сыграл давний любимец публики Джим Керри. По сюжету, правительство наняло его для слежки за антропоморфным ежом, который скрылся на Земле от своих врагов из других миров.

Главной премьерой от кинокомпании Paramount стал новый трейлер к продолжению легендарного фильма о летном инструкторе Мэверике в исполнении Тома Круза «Топ Ган: Мэверик». События фильма будут разворачиваться в наши дни, спустя 34 года после истории, расказанной в оригинальном фильме. На этот раз главный герой возьмется за обучение сына своего бывшего напарника Ника Брэдшоу.

Еще одним мультипликационным трейлером стал промо-ролик к новой части хита американской анимационной студии Illumination «Миньоны: Грювитация». Новый фильм о прислуживающих злодеям желтых существах расскажет об их первом столкновении с Фелониусом Грюм, сорвавшим план своей конкурентки Скарлет Оверкил по похищению короны британской королевы.

Аудитория Супербоула также смогла увидеть трейлер к юбилейному, двадцать пятому фильму о главном секретном агенте Великобритании Джеймсе Бонде в исполнении Дэниела Крейга «Не время умирать». На этот раз планам Бонда уйти в отставку и его отдыху на Ямайке помешает старый знакомый из ЦРУ, которая попросит помочь спасти из плена ученого, обладающего супертехнологией, в очередной раз поставившей мир на грань катастрофы.