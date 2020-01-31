«Вернется бумерангом»: Оливер Стоун назвал США силой зла

Режиссер Оливер Стоун заявил, что США стали силой зла, передает RT. По его мнению, это коснулось простых людей, которые хотят реформ.

«Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей! Для простых людей! И из этого ничего не получится. Я знаю, что не получится. Это вернется к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила», — сказал он.

Кроме того, Стоун назвал США очень коррумпированным государством. По словам постановщика, люди заблуждаются, когда думают, что в стране действует демократия. «А на самом деле всем правят деньги», — добавил он.

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На протяжении всей карьеры Стоун снимал полуисторические художественные фильмы, а после 2010 года взялся за документальное кино. Он снял три ленты о бывшем правителе Кубы Фиделе Кастро («Команданте», «В поисках Фиделя» и «Кастро зимой»), снял ленту о руководителях стран Латинской Америки («К югу от границы»), палестино-израильском конфликте («Персона нон грата») и событиях на Украине в 2014 году («Украина в огне»).

В 2017 году Стоун выпустил четырехсерийный документальный фильм о главе российского государства. Его слоганом стала фраза «Знай своего врага» («Know your enemy»). В ленте постановщик обсудил с Владимиром Путиным отношения России и США, расширение НАТО, войну в Сирии и конфликт на Украине, а также деятельность Эдварда Сноудена, получившего убежище в России.

Одна из наиболее значимых работ кинематографиста — фильм «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», оспаривающий выводы комиссии Уоррена, которая расследовала убийство американского президента. Картина Стоуна была основана на независимом разбирательстве прокурора Джима Гаррисона, попытавшегося пересмотреть официальную версию произошедшего. Согласно документам, как известно, единственным организатором и исполнителем покушения был Ли Харви Освальд.

Стоун неоднократно критиковал действия правительства США. В частности, постановщик указывал соотечественникам на несправедливое отношение к России, обвиняя Америку в «антироссийской горячке».

«Интересы ЦРУ — это не интересы Америки и никогда не были таковыми. ЦРУ было морально коррумпированным с самого начала», — отмечал Стоун в интервью RT в 2017 году.

Он также не поддержал версию о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2017 году.

«Идея, что во всем виновата Россия, безумна, но очень легко удариться в примитивный маккартизм образца 50-х годов. США ведут себя аморально. Они обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы, не предъявляя при этом никаких доказательств», — говорил Стоун.

В прошлом году Стоун заявил, что США «распространяют проблемы повсюду». В то же время он назвал Путина силой, выразив мнение, что ему, в отличие от президента США Дональда Трампа, удалось стабилизировать ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии.